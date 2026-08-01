حين تحقق بطولة قارية تاريخية، فإن سقف الطموحات يرتفع تلقائيًا، ويصبح الجمهور أقل قبولًا لأي تراجع أو ارتباك، مهما كانت المبررات. هذا هو حال الأهلي اليوم. فريقٌ صعد إلى القمة، لكنه يجد نفسه أمام أسئلة كبيرة تفرضها المرحلة الجديدة، وفي مقدمتها: ماذا يحدث داخل قلعة الكؤوس؟



المشهد الأهلاوي لا يبدو مقلقًا من ناحية الأسماء أو الإمكانات، فالإدارة واصلت تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات بعدة صفقات استعدادًا للموسم الجديد، في محاولة للحفاظ على التنافس محليًا وقاريًا. لكن كرة القدم لا تُقاس بعدد النجوم فقط، بل بمدى الانسجام، وسرعة بناء الفريق، وقدرته على تحويل الأسماء إلى منظومة متكاملة داخل المستطيل الأخضر.



جمهور الأهلي لا يخشى المنافسين بقدر ما يخشى فقدان الهوية التي صنعت ذلك الفريق البطل. فبعد الإنجازات الكبيرة، أصبح الحفاظ على القمة أصعب بكثير من الوصول إليها. والتاريخ الكروي مليء بأندية احتفلت بالأمجاد موسمًا، ثم وجدت نفسها في الموسم التالي تبحث عن ذاتها من جديد.



ما يثير التساؤلات أن حالة الترقب أصبحت أكبر من حالة الاطمئنان. الجماهير تتابع كل خبر، وكل صفقة، وكل قرار، لأنها تدرك أن المنافسة في دوري روشن لم تعد تسمح بأي هامش للخطأ. الجميع يتسلح بالنجوم، والجميع يطارد اللقب، ومن يتأخر في التحضير سيدفع الثمن مبكرًا.



الأهلي يملك عناصر قادرة على صناعة الفارق، ويملك إدارة تعرف حجم المسؤولية، لكن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر. فالرسائل المتناقضة، أو التأخر في حسم بعض الملفات، قد يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من قلق المدرج الأهلاوي، وهو المدرج الذي اعتاد أن يكون شريكًا في صناعة الإنجازات، لا مجرد متفرج عليها.



ولا يمكن تجاهل أن النجاح السابق أصبح سلاحًا ذا حدين. فكل انتصار جديد سيكون متوقعًا، وكل تعثر سيُضخَّم. هذه طبيعة الأندية الكبيرة، حيث تتحول البطولات إلى معيار ثابت، لا إلى إنجاز يُحتفى به ثم يُنسى.



الأهلي اليوم ليس بحاجة إلى ضجيج إعلامي بقدر حاجته إلى عمل هادئ ومنظم. المدرب مطالب ببناء فريق أكثر تنوعًا، والإدارة مطالبة بإغلاق الملفات سريعًا، واللاعبون مطالبون بإثبات أن ما تحقق لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل بداية لحقبة جديدة من السيطرة.



السؤال الحقيقي ليس: هل يملك الأهلي القدرة على المنافسة؟ بل: هل يملك القدرة على تحمل الضغوط التي تأتي بعد القمة؟ فالجماهير لن تكتفي بذكريات الأمس، بل تريد أن ترى فريقًا يجدد طموحه في كل موسم، ويقاتل على كل بطولة، ويحافظ على شخصيته التي أعادته إلى مكانه الطبيعي بين كبار القارة.



وفي النهاية، يبقى الأهلي أمام مفترق طرق. إما أن يحول إنجازاته السابقة إلى نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر استقرارًا وهيمنة، وإما أن يسمح للتفاصيل الصغيرة بأن تُفقده الزخم الذي صنعه بجهد سنوات. الأيام المقبلة وحدها ستجيب عن السؤال الذي يتردد اليوم في كل مجلس رياضي... ماذا يحدث للأهلي؟ وهل هو هدوء يسبق انطلاقة جديدة، أم بداية تحديات تحتاج إلى قرارات حاسمة قبل صافرة البداية؟