أكد مصدر سعودي مسؤول أن الضربات التي استهدفت المليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة، ولكنها استهدفت قدرات المليشيا التي هددت أمن المملكة ومنشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية.

وأفاد في تصريح لقناة «العربية»، اليوم (الجمعة)، بأن الضربات السعودية التي استهدفت المليشيات الإرهابية اقتصرت على مستودعات عسكرية للمليشيا، وارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والبترولية.

وشدد المصدر المسؤول على أن الرد السعودي جاء عقب استنفاد جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن المليشيات الإرهابية تعمل على الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية وتحويل أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان والتصعيد على دول جوار العراق.

وأكد المصدر أن المملكة حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعباً، مبيناً أن الضربة الجوية استهدفت قدرات المليشيا الإرهابية التي هددت أمن المملكة واستهدفت منشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية.

وشدد المصدر على أن ما تروج له بعض الجهات داخل العراق وخارجه في إطار محاولة لتأجيج الطائفية لا ينطلي على العقلاء العراقيين ولا على الشعب العراقي الواعي، مؤكدا أن هذه جهات لا تريد للعراق تقاربات تعزز أمنه واستقراره.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن قواتها «شنت ضربات نوعية محددة بالتنسيق مع القوات المركزية الأمريكية (سنتكوم) ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة».

وأكدت المملكة على أنها «لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».

واشارت إلى أن الدفاعات الجوية السعودية «اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، خلال الاثنين والثلاثاء».