في واقعة طريفة أثارت موجة من الضحك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثبت النجم المصري أحمد العوضي مجدداً حضوره في أحلام المعجبات! فقد شارك العوضي جمهوره رسالة استثنائية وغير متوقعة أرسلتها له إحدى الأمهات، تحمل عتاباً كوميدياً تحول خلال ساعات إلى تريند يتصدر النقاشات.

الأم روت بأسلوب ساخر تفاصيل «رؤيا» مزعجة رأتها ابنتها، حيث بدأت القصة بزواج الفتاة من العوضي، قبل أن تنقلب مجريات الحلم دراماتيكياً إلى مشادة حامية انتهت بـ«تعديه عليها بالضرب»! لتنهي الأم رسالتها بعتاب لطيف ودعوة طريفة جعلت الفنان نفسه لا يملك سوى الضحك والمشاركة.

العوضي لم يمرر الموقف مرور الكرام، بل استغل طبيعته العفوية التي تعتمد دائماً على كسر الجليد مع الشارع المصري، ليُعيد نشر الرسالة موجهاً اعتذاراً علنياً دافئاً للأم قائلاً: «أنا آسف يا حاجة.. حقك عليا».

أشعل التعليق السريع منصات التواصل بآلاف الردود الضاحكة، حيث تساءل المتابعون بسخرية ما إذا كانت أدوار العوضي القتالية وشخصيات «الأكشن» التي يقدمها على الشاشة قد بدأت تلاحق جمهوره حتى في المنام!

هذا الزخم والجماهيرية الكبيرة لا يقفان عند حدود منصات التواصل، بل يترجمان فوراً إلى أرقام شباك التذاكر، إذ يواصل العوضي تحطيم الأرقام القياسية بفيلمه السينمائي الجديد «شمشون ودليلة» الذي يجمعه بالنجمة مي عمر.

العمل الذي يغوص في عالم الأكشن والغموض صعد سريعاً إلى القمة متجاوزاً حاجز 79.5 مليون جنيه إيرادات في أسابيعه الأولى، ليؤكد أن العوضي يمتلك التوليفة الذهبية التي تجعله من أقرب النجوم لقلوب الجماهير.. في الحقيقة والسينما وحتى الأحلام!