تزايد الاهتمام ببذور اليقطين (القرع) كواحدة من الأطعمة الداعمة لصحة الشعر، بفضل احتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية التي تلعب دورًا في تقوية البصيلات والحفاظ على نمو الشعر، لتصبح خيارًا شائعًا ضمن الأنظمة الغذائية المهتمة بالجمال والعناية من الداخل.

وتعد بذور اليقطين مصدرًا غنيًا بالزنك، وهو معدن أساسي يساهم في دعم نمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس، كما أن نقصه قد يرتبط بزيادة تساقط الشعر لدى بعض الأشخاص. وتحتوي أيضًا على الحديد والمغنيسيوم، اللذين يساعدان في دعم وظائف الجسم المرتبطة بإمداد بصيلات الشعر بالعناصر اللازمة للنمو.

كما تتميز باحتوائها على الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أوميغا 6 وأوميغا 9، التي تساهم في ترطيب فروة الرأس وتعزيز لمعان الشعر، إضافة إلى فيتامين E المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والذي يساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤثر في صحة الشعر.

ومن أبرز مكوناتها أيضًا البروتين، الذي يعد اللبنة الأساسية لبناء الشعر، إلى جانب مضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحد من تأثير العوامل البيئية الضارة، مثل التلوث وأشعة الشمس.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن زيت بذور اليقطين قد يساهم في تحسين كثافة الشعر لدى بعض الرجال المصابين بالصلع الوراثي، إلا أن الأدلة العلمية لا تزال محدودة، ولا يمكن اعتباره علاجًا معتمدًا لتساقط الشعر، كما أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر.