في الوقت الذي كان يُفترض أن تعم فيه الأفراح وتنطلق «الزغاريد» داخل منازل آلاف الطلاب في مصر، تحولت لحظة إعلان نتائج «الثانوية العامة» إلى سرادق عزاء ومأساة إنسانية مروعة، بعدما خطف الموت طالباً وطالبة في حادثتين منفصلتين بمحافظتي الدقهلية والجيزة، وقعتا بعد ساعات قليلة من إعلان النتائج!

في سيناريو درامي صادم صدم الرأي العام تفجرت موجة تعاطف عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، ليعيد إلى الأذهان مجدداً كابوس الضغوط النفسية والعرش المخيف الذي يتربع عليه «بعبُع الثانوية» في قلوب الشباب وأسرهم.

صدمة الـ 84% في الدقهلية

في مركز «بلقاس» بمحافظة الدقهلية، لم يستوعب طالب (18 عاماً) الموقف فور اطلاعه على النتيجة، فبرغم حصوله على مجموع 84%، إلا أن حالة من الحزن الشديد والأزمة النفسية الحادة تملكتا منه فوراً.

وفي لحظة يأس خاطفة، صعد الشاب إلى سطح منزله وألقى بنفسه إلى الهاوية، ليتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى بلقاس المركزي في محاولة يائسة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته البالغة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

رعب بولاق الدكرور: قفزة من الطابق الـ 12

ولم تكد تهدأ الصدمة الأولى، حتى شهد حي «بولاق الدكرور» بمحافظة الجيزة فاجعة أكثر قسوة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بسقوط طالبة (19 عاماً) من علو شاهق لتلقى حتفها في موقع الحادثة فوراً.

وكشفت التحريات الأولية للمباحث السر المرعب خلف السقوط المفجع، إذ تبين أن الفتاة ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالطابق الثاني عشر فور علمها بظهور النتيجة، بعد أن تملكها الرعب والهلع الشديد من «مواجهة أسرتها» بالمجموع الذي حصلت عليه.

وباشرت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت بنقل الجثمان إلى الطب الشرعي للتشريح والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، مع الاستماع لأقوال أفراد الأسرة للوقوف على أسباب حالتها النفسية قبل هذه اللحظة المأساوية.