في أول بيان رسمي لها، أعلنت هيئة ميناء دمياط المصرية، استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة، بعد إعلان مجلس الوزراء المصري أن هجوم ميناء دمياط، الذي وقع مساء أمس (الأربعاء)، ناتج عن طائرة مسيرة.



وقالت هيئة ميناء دمياط في بيانها، اليوم (الخميس) إنه مختلف المحطات والأرصفة تشهد انتظامًا في حركة استقبال ومغادرة السفن، إلى جانب استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة.



وقالت الهيئة إن الميناء يواصل تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف بما يلبي احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء، كما تشهد حركة التداول بالميناء انتظامًا بكافة القطاعات، لضمان انسيابية الأعمال والحفاظ على معدلات التشغيل المستهدفة.



وكانت الحكومة المصرية أعلنت أن هجوم ميناء دمياط، الذي وقع مساء أمس (الأربعاء)، ناتج عن طائرة مسيرة.



ووفقاً لبيان رسمي صدر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم (الخميس)، فإنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.



وأكدت الحكومة المصرية أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.



وأثارت الانفجارات التي شهدها ميناء دمياط في مصر، اليوم (الأربعاء)، تساؤلات واسعة حول أسبابها، بعد تقارير تحدثت عن احتمال تعرض منشأة لتخزين الغاز الطبيعي لهجوم بطائرة مسيرة، في حين أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية السيطرة على حريق اندلع داخل الميناء، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.



وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن شركة «أمبري» البريطانية المتخصصة في الأمن البحري أن منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة أمريكية وتدار بمعرفتها، وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لإصابة بطائرة مسيرة أثناء وجودها في ميناء دمياط.



كما أفادت شركة «إنشكيب» لخدمات الموانئ باندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء خلال عمليات تفريغ الشحنة، مشيرة إلى أنه تم سحب السفينتين خارج الميناء، مع توقع استئناف العمل في الأرصفة والمحطات الأخرى.