نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعًا لحفر 20 بئرًا متوسطة العمق في أربع ولايات بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منه نحو 95 ألف فرد، ضمن جهوده لتعزيز الأمن المائي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

مياه شرب آمنة



وشمل المشروع، الذي نُفذ خلال الفترة من 2 أكتوبر 2025 حتى 9 فبراير 2026، حفر الآبار في ولايات كانو ونصراوة وبينو وأويو، بعمق يتراوح بين 100 و120 مترًا للبئر الواحدة، مع تزويدها بخزانات مياه ومنظومات تشغيل بالطاقة الشمسية.



ويسهم المشروع في توفير مياه شرب آمنة ونظيفة، والحد من الأمراض المنقولة بالمياه، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، ضمن مشاريع المملكة الإنسانية والإغاثية لدعم قطاع المياه وتهيئة البيئة الصحية في الدول المحتاجة.