لماذا لم يجتمع أحمد زكي وشهيرة على الشاشة؟.. الفنانة تكشف الحقيقة

استعادت الفنانة المصرية شهيرة جانباً من ذكرياتها مع الفنان المصري الراحل أحمد زكي، متحدثة عن محطات إنسانية وفنية جمعتهما على مدار سنوات طويلة، خلال مشاركتها في ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

حديث غير متوقع

كشفت شهيرة أنها بادرت أحمد زكي ذات يوم بسؤال يتعلق بما إذا كان يمتلك مقبرة، الأمر الذي أثار استغرابه في البداية، قبل أن توضح له أن حديثها نابع من قناعتها بأهمية الاستعداد لكل مراحل الحياة، مشيرة إلى أن الراحل أعرب لاحقاً عن رغبته في أن يكون مدفنه بجوار مقابر عائلتها، لتعمل بعد ذلك على توفير مقبرة له.

صداقة تجاوزت الفن

وأكدت الفنانة أن علاقتهما لم تكن مقتصرة على الوسط الفني بل اتسمت بالمودة والوفاء، لافتة إلى أنها رافقته في أداء مناسك الحج واعتبرت تلك الرحلة من أبرز المواقف التي تعكس قوة الصداقة التي استمرت بينهما لسنوات.

وأوضحت شهيرة أن معرفتها بأحمد زكي بدأت منذ الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية إذ كانا ضمن الدفعة نفسها، مؤكدة أنها ساندته في خطواته الأولى للالتحاق بالمعهد وظلت تتابع أخباره وتحرص على دعمه باستمرار.

تعاون لم يكتمل

وفي ما يتعلق بعدم ظهورهما معاً في السينما، أوضحت شهيرة أن مشروعين كانا مطروحين لجمعهما على الشاشة، إلا أن خلافات بين أحمد زكي والمخرج أشرف فهمي حالت دون تنفيذهما، لينتهي الأمر بعدم خروج أي من العملين إلى النور، رغم رغبة الطرفين في التعاون.