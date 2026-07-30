يشهد النجمان يسرا وأحمد عز نشاطاً فنياً لافتاً، بالتزامن مع استعدادهما لطرح مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية خلال الفترة القادمة.ويواصل أحمد عز تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «فرقة الموت»، الذي ينتمي إلى فئة الأكشن والإثارة، ويشاركه بطولته منة شلبي وآسر ياسين، إلى جانب عدد من الفنانين.

كما يستعد عز لاستئناف تصوير مسلسل «الأمير» في السعودية، عقب انتهائه من تصوير مشاهده في مصر. ويُعد المسلسل من الأعمال الإنتاجية الضخمة، ويضم نخبة من النجوم العرب والعالميين.

في المقابل، تسجل يسرا عودة قوية إلى الساحة الفنية، بعد غيابها عن المشاركة في الدراما الرمضانية لمدة عامين، إذ تنتظر عرض فيلم «الست لما»، الذي يناقش عدداً من قضايا المرأة، بالتزامن مع ترقبها عرض فيلم «بنات فاتن» المستوحى من أحداث واقعية.

وعلى صعيد الدراما، تواصل يسرا تصوير مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها للمرة الأولى بالمخرج محمد سامي، ويأتي ضمن أبرز الأعمال الاجتماعية المنتظرة خلال الفترة القادمة.