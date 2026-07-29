خلف أضواء الكوميديا وستائر المسارح، انتقلت تفاصيل الحياة الشخصية للفنان بيومي فؤاد إلى أروقة قضاء الأسرة، لتسدل إحدى المحاكم الستار على الفصل الأول من نزاع مالي وإنساني محتدم.

محكمة الأسرة في مصر قضت بإلزام الفنان بسداد مستحقات طليقته المالية كاملة، وشملت مؤخر الصداق ونفقتَي العدة والمتعة، ضمن حسم الدعوى رقم 223 لسنة 2026. غير أن هذا الحكم لا يمثل سوى قمة الجبل الجليدي في الأزمة؛ إذ تحاصر النيابة ملفات 4 دعاوى أخرى لا تزال قيد التحقيق (تحمل الأرقام من 179 إلى 182 لسنة 2026)، وتتعلق جميعها بمصروفات دراسة نجليهما، وأجر الحضانة، والمسكن.

وفي خطوة تستهدف تحديد الحجم الحقيقي للتنفيذ المالي، كلّفت النيابة الأجهزة المختصة بإجراء تحريات دقيقة حول إجمالي أرباح بيومي فؤاد وممتلكاته لتزويد المحكمة بتقرير مالي مفصل، بعد الاستماع لأقوال شهود الطرفين.

من جهتها، كشفت طليقة الفنان أنها اضطرت للجوء إلى ساحات القضاء بعدما سُدت أمامها الطرق الودية.