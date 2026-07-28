كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ارتكب مخالفة للرقابة العسكرية عندما أعلن أن طائرات أمريكية انطلقت من قواعد عسكرية في إسرائيل لشن هجمات على أهداف ومواقع إيرانية.



وأفصحت الإذاعة أن هذا الخبر كان ممنوعاً من النشر في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، إلا أن تصريح كاتس العلني دفع الرقابة إلى التراجع عن حظرها.



وأشارت إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الشخص الوحيد المخول قانونياً بالسماح بنشر المعلومات السرية هو رئيس الوزراء، ما يعني أن وزير الدفاع لا يملك أي صلاحية قانونية للكشف عن مثل هذه المعلومات، في مخالفة صريحة لقوانين الرقابة التي تنظم نشر المعلومات الأمنية الحساسة.



وقال كاتس في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، إن «طائرات وناقلات وقود أمريكية أقلعت من إسرائيل لشن هجمات على إيران»، مضيفاً: «الإيرانيون يطلقون النار على كل ما هو موجود في المنطقة، باستثناء دولة واحدة، هي إسرائيل، بينما يعلمون أن طائرات أمريكية تقلع من هنا وناقلات وقود تقلع من هنا لشن هجمات».



وتوقع أن الوضع قد يتغير خلال ساعة. وقال: «هناك ردع، هذا لا يعني ما سيكون غداً، بل يعني ما سيكون ردنا. لقد أعلنت، وأعلن رئيس الوزراء، بأوضح شكل، أنه إذا أطلقت النار على إسرائيل، فسنهاجم بكل قوة. لقد هاجمنا مرتين في إيران، ونحن مستعدون لهجوم ثالث».



ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مكتب وزير الدفاع أو من جهاز الرقابة العسكرية حول الواقعة حتى الآن، غير أن مصادر قانونية وأمنية تشير إلى أن هذه المخالفة قد تستدعي إجراءات قانونية وتأديبية بحق الوزير.