كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس كواليس اعتذار الفنان عادل إمام عن المشاركة في مسلسل «بكيزة وزغلول»، مؤكدة أنه رفض الظهور في العمل بسبب ارتباطاته الفنية، قبل أن يبدي رغبته في تقديم الدور بعد انتهاء التصوير.

اعتذار مبكر

وقالت إسعاد يونس، خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، إن عادل إمام اعتذر في البداية عن المشاركة لانشغاله بأعمال أخرى، ما دفع فريق العمل إلى ترشيح الفنان الراحل سمير غانم، الذي وافق على الفور وشارك في المسلسل.

رغبة متأخرة

وأضافت أن عادل إمام تواصل معها عقب انتهاء التصوير، معرباً عن رغبته في تقديم الشخصية التي سبق أن اعتذر عنها، لكنها أوضحت له أن الدور أصبح من نصيب سمير غانم بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده.

وأكدت أن مشاركة سمير غانم كانت إضافة مهمة للعمل، الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه الأول في بيروت، قبل أن يحظى بجماهيرية واسعة عند عرضه في مصر.

محطات فنية

وتطرقت إسعاد يونس خلال الندوة إلى عدد من محطات مسيرتها الفنية، كاشفة أنها سبق أن اعتذرت عن تجسيد شخصية «ريا» في مسرحية «ريا وسكينة»، بعدما رأت أن الدور ينطوي على مخاطرة كبيرة، وفضلت عدم خوض التجربة آنذاك.

تكريم في المهرجان

وكرّم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، إسعاد يونس تقديراً لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في المسرح، ضمن تقليد المهرجان السنوي للاحتفاء برموز الفن المصري.