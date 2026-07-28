يستعد الفنان السعودي إبراهيم الحجاج لخوض بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «بيبي شارك»، الذي يجمعه لأول مرة بالفنانة المصرية آيتن عامر، في عمل درامي عربي مشترك ينتظر أن يقدم تجربة مختلفة تجمع بين نجوم السعودية ومصر.

ويتولى إخراج المسلسل إيلي السمعان، بينما ينتجه جمال سنان، ومن المقرر عرضه عبر شبكة قنوات MBC وإحدى المنصات الإلكترونية، ومن المقرر أن يتكون العمل من 10 حلقات، وينتمي إلى فئة الدراما القصيرة.

ويواصل فريق العمل التحضير لانطلاق التصوير في العاصمة السعودية الرياض، على أن يتم الإعلان قريباً عن بقية أبطال المسلسل وموعد عرضه، ويحمل العمل العديد من المفاجآت.

تعتمد أحداث مسلسل «بيبي شارك» على دراما مشوقة، وإيقاع سريع مع حبكة مليئة بالمفاجآت، مستندة إلى إنتاج مميز ومشاركة فريق عمل بارز أمام الكاميرا وخلفها.