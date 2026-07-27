لسنوات طويلة عاش شاب صيني مع معاناة جعلت فروة رأسه تبدو مختلفة بشكل لافت، بعدما ظهرت عليها طيات عميقة تشبه أنسجة الدماغ، في حالة نادرة أثرت على مظهره وحالته النفسية، قبل أن تمنحه جراحة معقدة فرصة لاستعادة مظهر طبيعي.

وخضع لي، البالغ من العمر 23 عامًا والمنحدر من مقاطعة هونان وسط الصين، لعملية جراحية ناجحة في مستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان، بعد رحلة طويلة مع حالة جلدية نادرة حيّرت الأطباء لسنوات.

وبدأت معاناة لي قبل عدة أعوام عندما لاحظ تصلبًا غير معتاد في فروة رأسه، ومع مرور الوقت ازدادت سماكة الجلد وتوسعت المناطق المتأثرة، لتظهر طيات غير منتظمة تشبه تجاعيد الدماغ. وبحلول بلوغه الرابعة عشرة، كانت هذه الأنسجة قد غطت نحو نصف فروة رأسه، ما ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه.

وحاول لي البحث عن حل طبي، فتوجه إلى مستشفى محلي خضع فيه لمحاولة علاج عبر توسيع الجلد، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب، كما تسببت في ظهور ندوب قللت من الخيارات الجراحية المتاحة لاحقًا. وعلى مدى سنوات، زار الشاب عدة مستشفيات، إلا أن الأطباء ترددوا في إجراء عمليات جديدة بسبب صعوبة الحالة ونقص الجلد السليم القابل للاستخدام.

وجاءت نقطة التحول عندما توجه إلى قسم الجراحة التجميلية في مستشفى تشونغنان، حيث شخص الأطباء حالته بأنها «تجعّد فروة الرأس»، وهي حالة نادرة تتميز بزيادة سماكة الأنسجة الرخوة في فروة الرأس، وتؤثر بشكل أساسي على الشكل الخارجي دون ارتباط واضح بأمراض أخرى.

ورغم عدم معرفة الأسباب الدقيقة للحالة، أوضح الأطباء أنها ليست عادةً حالة خلقية ولا ترتبط باضطرابات صحية كامنة، لكنها قد تسبب تأثيرًا نفسيًا كبيرًا بسبب تغير مظهر فروة الرأس.

ووضع الفريق الطبي خطة علاجية دقيقة اعتمدت على استغلال الندوب الموجودة لدى لي وتوسيع مناطق الجلد السليم تدريجيًا، بهدف توفير أنسجة كافية لتغطية المناطق التي ستزال خلال العملية النهائية.

وفي يوليو من العام الماضي، بدأت المرحلة الأولى من العلاج، حيث زرع الأطباء موسعات جلدية في موضعين من فروة رأسه، مع حقن سوائل بشكل دوري للمساعدة على تمدد الجلد السليم استعدادًا للجراحة النهائية. واستغرقت هذه المرحلة نحو 11 شهرًا حتى أصبح بالإمكان توفير كمية كافية من الأنسجة.

وأجرى الفريق الطبي مؤخرًا المرحلة الثانية من العملية، التي استغرقت نحو ثلاث ساعات، وشهدت إزالة الأنسجة غير الطبيعية وإعادة ترميم فروة الرأس، محققة نتائج إيجابية.

وبعد سنوات من المعاناة، أصبحت فروة رأس لي قادرة على نمو الشعر بشكل طبيعي، كما بات مظهرها قريبًا من فروة الرأس الطبيعية، في نهاية رحلة علاجية طويلة أعادت له الثقة بعد سنوات من التحديات.