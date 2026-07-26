تصدر اسم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد سريان شائعة مدوية تزعم حملها، مصحوبة بلقطة شاشة (Screenshot) جرى تداولها بكثافة وقيل إنها مقتطعة من حسابها الرسمي على تطبيق «سناب شات».

وتضمنت الصورة رسالة مؤثرة منسوبة للفنانة اللبنانية، تدعي إعلان خبر حملها بعد سنوات طويلة من الانتظار وتطلب من جمهورها الدعاء لها بإتمام الحمل على خير، وهو ما فجّر موجة عارمة من التهاني والتفاعل بين المتابعين قبل التأكد من صحة النبأ!

تتبع المصدر.. لغز اللقطة المنتشرة

رغم الانتشار السريع للصورة، أثار غياب الرابط المباشر أو التوثيق الرسمي شكوك المتابعين، وبالعودة للحسابات الرسمية للفنانة اللبنانية ومراجعتها بدقة:

غياب تام للأثر: لم تظهر أي «قصة» (Story) أو منشور يتضمن هذا الإعلان عبر كافة منصاتها.

صمت إعلامي: لم يصدر عن نجوى كرم أو مكتبها الإعلامي أي بيان يؤكد أو ينفي هذه الأنباء رسمياً، مما يرجح فرضية التعديل والفبركة.

دعوات للحذر: طالب قطاع واسع من الجمهور بعدم الانسياق وراء اللقطات غير الموثوقة واحترام الخصوصية، في ظل استغلال البعض لاسم الفنانة لتحقيق التفاعل.

تزامن هذا الجدل مع ظهور لافت لنجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال عمر الدهماني في مناسبة خاصة، حيث انتشرت مقاطع فيديو وثّقت أجواء الرقص والغناء انسجاماً بين الثنائي.

وجاء هذا الظهور اللطيف ليضرب عصفورين بحجر واحد، إذ حسم الجدل حول وجود خلافات زوجية بينهما، وفي الوقت نفسه أظهر الفنانة بلياقة وأناقة كاملتين، مما زاد من شكوك الجمهور حول صحة شائعة الحمل المتداولة.

وحتى هذه اللحظة، يظل خبر الحمل مجرد شائعة مفبركة لا أساس لها من الصحة، في انتظار أي تعليق مباشر يقطع الشك باليقين.