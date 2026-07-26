أعلن الجيش الأمريكي أن الحصار البحري المفروض على إيران «لا يزال سارياً بالكامل». وأفادت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» بأنها قامت حتى 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطّلت حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام.



وذكرت أنه في وقت سابق من (السبت)، «أتمت القوات الأمريكية عملية صعود للتحقق من وضع الناقلة شارمينار M/T Charminar التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، حيث تواصل الناقلة رحلتها الآن».



وتمكنت قوات القيادة المركزية يوم 24 يوليو من «تعطيل حركة الناقلة لافين M/T Lavine التي ترفع علم موزمبيق في خليج عُمان، بعد أن حاول طاقمها انتهاك الحصار عدة مرات وتجاهل تحذيرات متكررة، ولم تعد السفينة متجهة إلى إيران».



وشددت سنتكوم على أن القوات الأمريكية تظل «في حالة تأهب قصوى، وتركيز عالٍ، وجاهزية قتالية تامة».



وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت الحصار البحري على إيران في 14 يوليو الجاري بسبب إغلاق طهران لمضيق هرمز.



وبات مضيق هرمز ورقة أساسية في الصراع في الشرق الأوسط. فبعدما أغلقته إيران خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، تصر على التحكم بحركة الملاحة فيه، وهو ما ترفضه واشنطن.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني أخيراً أنه منع ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.