في تصعيد جديد لرفض الانتهاكات الحوثية المستمرة، لقي أربعة عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، وأُصيب آخرون، إثر هجوم مسلّح شنه رجال إحدى القبائل استهدف نقطة تفتيش مستحدثة تابعة للمليشيا في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



أكدت مصادر قبلية، قبل قليل، سيطرة قبيلة «آل محمد» بالكامل على نقطة «المهير» بمنطقة «عفي» في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، إثر اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأوضحت المصادر أن الهجوم القبلي المسلح جاء رداً حاسماً على قيام المليشيا بتصفية ثلاثة من أبناء القبيلة في جريمة أثارت غضباً عارماً واستنفاراً واسعاً في أوساط القبائل الرافضة للتعسف والجرائم الحوثية المستمرة.



وتأتي هذه المواجهات الدامية لتؤكد حالة الاحتقان الشعبي والقبلي غير المسبوق في محافظة الجوف، ومدى هشاشة السيطرة المليشيا الحوثية أمام صفيح السخط القبلي المشتعل؛ إثر الجرائم والانتهاكات المتكررة التي تطال المدنيين وأبناء القبائل الرافضين لمشاريع المليشيا الانقلابية وعبثها بأمن واستقرار المنطقة.



وشهدت محافظة الجوف أمس إضراباً لتجار سوقَي برط العنان وبرط المراشي احتجاجاً على الجريمة التي نفذها مسلح حوثي بحق أحد أبناء المحافظة.



وأكد التجار المحتجون والأهالي في محافظة الجوف استمرار إغلاق السوقين وتعليق الحركة التجارية حتى تتم الاستجابة لمطالب أسرة القتيل وأولياء دمه وتسليم المتهم من عناصر الحوثي لمحاكمته وإنزال العقوبة القانونية بحقه.