جدد وزير الدولة محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عبدالرحمن شيخ، موقفه الحاسم تجاه مشروع المليشيا الحوثية الانقلابي، معلناً الاصطفاف التام إلى جانب خيار الدولة ومؤسساتها الدستورية لإنهاء الانقلاب.



ودان المحافظ شيخ، في تدوينة عبر منصة «إكس»، بشدة الاعتداءات والأعمال الإرهابية التي تشنها قوى الحوثية ضد المملكة العربية السعودية.



وأكد محافظ عدن وحدة المصير المشترك في المعركة الوجودية ضد المشروع الإيراني وأدواته في المنطقة.



من جهته، دان وزير العدل استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المجمع القضائي بمدينة تعز بقذائف الهاون، واصفاً ذلك بأنه اعتداء يستهدف مؤسسات العدالة ويُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.



وقال وزير العدل القاضي بدر العارضة في بيان: «إن قصف المرافق القضائية يجسد النهج الذي تتبعه المليشيا في استهداف مؤسسات الدولة وتقويض دورها، ويعكس استخفافها بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية والعدلية بشكل خاص»، مضيفاً: «مثل هذه الاعتداءات لن تثني السلطة القضائية عن مواصلة أداء رسالتها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون».



ودعا الوزير العارضة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا الاعتداء، واتخاذ موقف مسؤول إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات المدنية والقضائية، والعمل على محاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي.



وجدد وزير العدل التأكيد على أن السلطة القضائية ستواصل أداء واجبها الوطني في حماية الحقوق وصون العدالة، رغم التحديات والاعتداءات التي تستهدف مؤسساتها، بما يحقق سيادة القانون ويخدم الوطن والمواطن.