وقّع الحارس الدولي عبدالقدوس عطية عقد انتقاله إلى نادي العلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من صفوف التعاون، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات الفريق الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.



وجاءت الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة العلا ونظيرتها في التعاون، انتهت إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال الحارس صاحب الخبرة إلى صفوف الفريق، في إطار سعي النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى عقب رحيل الحارس الدولي محمد العويس.



ويُعد عبدالقدوس عطية من الأسماء المميزة في مركز الحراسة، ويمتلك تجربة طويلة في الملاعب السعودية، بعدما مثّل عدداً من الأندية، من بينها الوحدة والعدالة والفيحاء والتعاون، مقدماً مستويات لافتة أسهمت في حضوره المستمر على الساحة الكروية.



كما سبق لعطية ارتداء شعار المنتخب السعودي في أكثر من مناسبة، مستفيداً من خبراته المتراكمة التي جعلته أحد أبرز الحراس المحليين خلال السنوات الماضية.



ويأمل مسؤولو العلا أن يشكل التعاقد مع عبدالقدوس عطية إضافة فنية مهمة للفريق خلال المرحلة القادمة، في ظل الطموحات المتزايدة للنادي للمنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد.