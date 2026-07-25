أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني إتمام تعاقده مع المهاجم الدولي أنخيل كوريا قادماً من تيغريس أونال المكسيكي، في صفقة تمتد حتى ديسمبر 2029، ليعزز الفريق صفوفه بأحد أبرز اللاعبين الأرجنتينيين في السنوات الأخيرة.



ويمتلك كوريا خبرة واسعة على المستويين المحلي والدولي، بعدما بدأ مسيرته مع سان لورينزو، حيث تألق سريعاً وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأرجنتيني عام 2013 وكأس ليبرتادوريس 2014، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد عام 2015.



وخلال 9 مواسم مع النادي الإسباني أصبح كوريا أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الفريق، إذ خاض 469 مباراة، سجل خلالها 88 هدفاً، وصنع 65، وأسهم في تحقيق ألقاب عدة، أبرزها: الدوري الإسباني موسم 2020-2021، والدوري الأوروبي 2017-2018.



وفي تجربته الأخيرة مع تيغريس المكسيكي، واصل المهاجم الأرجنتيني تألقه بعدما أحرز 23 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال 54 مباراة.



وعلى الصعيد الدولي، كان كوريا ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني المتوجة بكوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022 وكأس فيناليسيما 2022، وشارك مع المنتخب الأول في 28 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.