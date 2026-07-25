بعث نجم فريق فالكونز السعودي مساعد الدوسري رسالة قوية إلى منافسيه عقب تأهله إلى دور الـ24 في منافسات EA SPORTS FC 26 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، مؤكداً أن المرحلة الحقيقية من البطولة بدأت.

بداية التحدي الحقيقي

وقال الدوسري في أول تعليق بعد التأهل: «انتهى وقت التحمية.. والحين بيبدأ الجد وبتظهر الشخصية»، في إشارة إلى ثقته الكبيرة بقدرته على تقديم أفضل مستوياته في الأدوار الإقصائية، التي تُحسم بنظام خروج المغلوب ولا تحتمل أي أخطاء.

هدف تاريخي مع فالكونز

وكشف الدوسري حديثاً جمعه برئيس نادي فيتاليتي، أحد أبرز المنافسين في البطولة، قائلاً: «تكلمت مع رئيس فيتاليتي وهو صديق لي، وقلت له عندي فرصة أكون أول رئيس يجيب نقاط لفريقه في تاريخ كأس العالم»، في إشارة إلى وضعه الاستثنائي، إذ يجمع بين رئاسة نادي فالكونز وتمثيل الفريق لاعباً داخل البطولة، ما يمنح كل انتصار يحققه قيمة تاريخية للنادي، إلى جانب أهميته على المستوى الفردي.

عودة قوية

وجاء تأهل الدوسري بعد مرحلة مجموعات شهدت بداية متعثرة، قبل أن يستعيد توازنه سريعاً ويحقق سلسلة من النتائج الإيجابية قادته إلى الأدوار الإقصائية، مؤكداً خبرته الكبيرة في البطولات العالمية وقدرته على التعامل مع الضغوط والتحولات الفنية والذهنية في أصعب مراحل المنافسة.