نفت نقابة أطباء أسنان مصر أن تكون الطبيبة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي ترقص داخل إحدى عيادات الأسنان مصرية أو مرتبطة بالقطاع الطبي في البلاد، مؤكدة أن تداول المقطع تسبب في معلومات مغلوطة تهدف إلى الإساءة للأطباء من أجل تحقيق انتشار على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء نفي النقابة بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطبيبة تقدم مشاهد راقصة داخل عيادة أسنان، وسط تداول ادعاءات تشير إلى أنها طبيبة مصرية.

وأوضحت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنها سارعت إلى التحقق من حقيقة المقطع فور انتشاره، حيث كشفت مراجعة الحساب الذي نشر الفيديو أن الحساب أُنشئ حديثًا، كما تبين أن المقطع الأصلي يعود إلى إسرائيل وليست له علاقة بأطباء الأسنان في مصر.

واستنكرت النقابة تداول مثل هذه المقاطع دون التأكد من مصادرها، معتبرة أن الزج باسم الطبيب المصري في وقائع غير صحيحة يمثل محاولة متعمدة لإثارة الجدل واستغلال الانتشار الإلكتروني لتحقيق مشاهدات واسعة.

ودعت النقابة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة أي محتوى، وعدم تداول معلومات غير موثوقة قد تسيء إلى الأطباء أو تنال من سمعة القطاع الطبي.

وأكدت نقابة أطباء أسنان مصر التزام الأطباء المصريين بالمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة، مشددة على أن القطاع الطبي يواصل أداء دوره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق الضوابط المهنية المعتمدة.