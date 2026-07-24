في مفاجأة مدوية أربكت الوسط الفني في تركيا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المخرج والمنتج السينمائي البارز إيزيل أكاي، بعدما كشفت مداهمة خاطفة لمنزله بمنطقة «إينيغول» عن تحويل شقته وحمامها الخاص إلى مزرعة سرية متكاملة لزراعة وتجهيز المواد المخدرة.

عثرت فرق التفتيش التابعة للشرطة التركية داخل المنزل على نظام زراعي متطور يعتمد على تقنيات بيئية خاصة لضمان نمو النباتات بعيداً عن الأعين:

تجهيزات داخلية: شبكة زراعة تعتمد على أنظمة إضاءة خاصة وأجهزة تكييف هواء للتحكم في المناخ داخل الغرف ودورة المياه.

المضبوطات: مصادرة 1,131 غراماً من الحشيش المعالج، إضافة إلى 21 نبتة قنب في مراحل نمو مختلفة، وأجهزة تبريد وإضاءة تُستخدم في عمليات التجهيز.

لم تتوقف العملية عند توقيف المخرج الشهير، بل امتدت لتشمل شقيقه «إيرين كاظم أكاي» الذي كان متواجداً داخل الشقة، وأخضعت الشرطة التركية الشقيقين لاختبارات تعاطي المواد المخدرة فور ضبطهما، قبل إحالتهما رسمياً إلى المحكمة لاستكمال التحقيقات.

وأحدث النبأ صدمة واسعة بين جمهور السينما، كونه أحد أبرز صناع الأفلام في تركيا (إخراجاً وكتابة وإنتاجاً)، وهو صاحب الأعمال المعروفة مثل «أين فيروزة؟» و«لماذا قتل عوض كيراكوز؟» و«9 مرات ليلى»، فضلاً عن مشاركته أحد أبطال مسلسل «قصص حب لم تكتمل». لكن في غضون ساعات، تحول منزل أحد كبار صناع السينما التركية من ملتقى للفن والأفكار إلى مسرح لمزرعة مخدرات مخفية أطاحت به وبشقيقه خلف القضبان!.