شهدت مناطق عدة في إيران، فجر اليوم(الجمعة)، سلسلة انفجارات متزامنة، تركزت في بندر عباس وخرم آباد والأهواز وجزيرة قشم، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس، وسماع دوي انفجارات متكررة في عدد من المواقع.

وأشارت تقارير إيرانية إلى وقوع انفجار في مدينة خرم آباد، عاصمة محافظة لورستان، إلى جانب انفجارات على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم ومنطقة سوزا، مع تداول تقارير أولية عن سقوط طائرة في الجزيرة.

ترمب يدرس توسيع العمليات العسكرية

بالتزامن مع التطورات الميدانية، نقلت شبكة ABC عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس العودة إلى تنفيذ هجمات واسعة النطاق على إيران، بمستوى العمليات التي شهدتها بداية الحرب، في مؤشر إلى احتمال تصعيد جديد في المواجهة.

جسر جوي وتحركات عسكرية

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير عن إقامة جسر جوي للقوات الجوية الأمريكية من قواعد في أوروبا إلى الشرق الأوسط، بينما ذكرت صحيفة تلغراف أن القاذفة الأمريكية B-1 Lancer انطلقت من قاعدة بريطانية لتنفيذ غارة على إيران.

حصيلة أولية للهجمات

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية منذ 26 يونيو أسفرت، وفق حصيلة رسمية، عن مقتل 55 شخصاً وإصابة 629 آخرين.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد لافت في العمليات العسكرية، مع استمرار تبادل الضربات واتساع رقعة الاستهداف داخل الأراضي الإيرانية.