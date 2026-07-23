أجرى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم، تعديلاً وزارياً محدوداً في حكومة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، شمل وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والخارجية وشؤون المغتربين، والإدارة المحلية.

ونص القرار الجمهوري، الصادر بموافقة مجلس القيادة الرئاسي وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة للإدارة المحلية.

قرار جمهوري

وأوضح القرار أنه استند إلى دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 أبريل 2022، إضافة إلى قانون مجلس الوزراء والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

سريان القرار

وأكد القرار العمل بالتعديل الوزاري اعتباراً من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.