أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الخميس)، إصابة نجم خط الوسط فرينكي دي يونغ في الركبة.

وكان دي يونغ قد شارك مع منتخب هولندا وهو يضع ضمادة حول ركبته، وخرج منتخب «الطواحين» من المنافسات بعد خسارته أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الـ32.

تفاصيل الإصابة

وقال النادي في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أظهرت الفحوصات إصابة فرينكي دي يونغ بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وقد تقرر أن يواصل اللاعب الخضوع للعلاج والمتابعة الطبية، في انتظار تطور حالته خلال الأسابيع القادمة».

الإصابة أخطر من المتوقع

من جانبه، كتب دي يونغ عبر حسابه على «إنستغرام»: «كانت الإصابة أخطر مما تم تحديده في البداية، ولحسن الحظ لا حاجة إلى إجراء جراحة في هذه المرحلة، وأنا أركز الآن بشكل كامل على التعافي».

مدة الغياب المتوقعة

ولم يحدد نادي برشلونة مدة تعافي دي يونغ، لكن تقارير صحفية ذكرت أن هذا النوع من الإصابات يتطلب عادة فترة نقاهة لا تقل عن 4 أشهر.