في واحدة من أغرب الظواهر الفلكية والسياحية حول العالم، تشهد مدينة «دونيدين» الهادئة في نيوزيلندا سباقاً محموماً وإقبالاً قياسياً غير مسبوق على حجز الفنادق والغرف، ليس لأجل العطلة الصيفية القادمة، بل للاستعداد لحدث كوني مرعب ومذهل يشهده كوكب الأرض بعد عامين!

الخبر الذي أثار ضجة واسعة وسلطت عليه الضوء صحيفة «الغارديان» البريطانية، كشف استنفار آلاف السياح ومطاردي الظواهر الطبيعية لحجز أماكنهم مبكراً، لرؤية المشهد السينمائي الذي سيعيد رسم خريطة السماء.

النهار يتحول إلى ليل دامس

بحسب الحسابات الفلكية القاطعة، سيتوقف الزمن في 22 يوليو 2028 عند الساعة 4:17 مساءً، إذ سيمر القمر مستقيماً أمام الشمس ليحجب ضوءها بالكامل، ملقياً بشريط جغرافي بعرض 100 كيلومتر في ظلام دامس نهاراً يستمر لمدة دقيقتين و51 ثانية، من مدينة «كوينزتاون» غرباً وحتى «دونيدين» شرقاً.

لكن المفاجأة الفلكية الأكبر والأكثر إذهالاً يفجرها التاريخ، إذ أعلن الدكتور إيان غريفين عالم الفلك ومدير متحف «توهورا أوتاغو»، أن آخر كسوف كلي مرت به هذه البقعة من الأرض كان في عام 1163. وقال إن «هذا يعني أن الحدث الأخير وقع قبل أن يستوطن البشر نيوزيلندا بالأساس.. السكّان الحاليون والزوار المسافرون إليها سيكونون أول بشر في التاريخ يشهدون هذا المشهد من هذا الجزء من العالم!»

هذا الحدث الكوني الفريد، الذي لم تشهد نيوزيلندا مثيلاً له في أي جزء من أراضيها منذ عام 1965، دفع السلطات إلى التجهز لاستقبال طوفان بشر يتجاوز 35 ألف زائر سينضمون إلى سكان المدينة البالغ عددهم 130 ألف نسمة.

وما يزيد الموقف غرابة وتثويقاً، أن الظلام سيبتلع المدينة في منتصف فصل الشتاء النيوزيلندي، وتحديداً عقب أيام قليلة من احتفالات «ماتاريكي» (رأس السنة الماورية الفلكية)، إذ تعكف المدينة حالياً على بناء مهرجان ليلي أسطوري يمزج بين أساطير السكان الأصليين ورعب الظلام المباغت، في ليلة حُجزت أسرتها بالكامل قبل أن تبدأ!