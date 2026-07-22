تحت أنغام الموسيقى وأضواء الشهرة التي تحيط بعالم الراب، لم يكن أحد يتخيل أن أروقة منزل الموسيقي الأمريكي ديفيد أنتوني بيرك، المعروف باسم «D4vd»، تخفي كواليس فيلم رعب حقيقي؛ حيث يقف الفنان البالغ من العمر 21 عاماً وجهاً لوجه مع حكم الإعدام، بعدما فجّر المحققون مفاجأة زلزلت أروقة المحكمة بكشفهم أدوات مروعة جرى إعدادها بعناية لإخفاء جثة فتاة قاصر!

خلال جلسة استماع تمهيدية حابسة للأنفاس في شرطة لوس أنجلوس، أزاح المحققون الستار عن السر المظلم المخبأ في بيت المغني الشهير. خلف البيانو الذي عُزفت عليه أشهر الألحان، عثرت السلطات على أداة جرى وصفها بـ«المحرقة الصغيرة»، اشتراها المتهم عبر موقع «أمازون» للتخلص من الأجسام الصلبة وحرق الأدلة بالكامل دون ترك أثر.

ولم تكن «المحرقة» سوى جزء من قائمة مشتريات جنائية جرى إعدادها بعناية فور وقوع الجريمة، وشملت:

منشارين كهربائيين لتقطيع الأجزاء الكبيرة.

كيساً مخصصاً لنقل الجثث وأكياس غسيل شديدة التحمل.

حوض سباحة قابل للنفخ جرى تجهيزه في الموقع لغايات غامضة.

عودة الشريط إلى الوراء تكشف عن سيناريو مأساوي، إذ وقع خلاف حاد بين الفنان والضحية «سيليست ريفاس هيرنانديز»، وهي طفلة لم تتجاوز عامها الرابع عشر. انتهى الجدال بمقتلها، ليقوم المتهم بإخفاء جثمانها بدم بارد داخل حقيبتين وضعتا في صندوق سيارته الفارهة من طراز «تسلا».

وظلت السيارة محتفظة بالسر الرهيب حتى جرى حجزها في ساحة للسيارات بمدينة هوليوود، لتفوح رائحة الجريمة وعثرت الشرطة على بقايا الجثة. وكشفت الوثائق علاقة مشبوهة سابقة بين الطرفين، تخللتها رسائل نصية مسربة حول قضايا حمل وإجهاض تخص الضحية القاصر.

الإعدام يلاحق «D4vd»

يواجه المغني الشاب الآن لائحة اتهامات ثقيلة تتضمن القتل العمد، والاعتداء الجنسي المتكرر على طفلة دون سن الـ 14 عاماً، إلى جانب تشويه جثة بشكل غير قانوني.

وفي حين يصر فريق الدفاع على براءة الفنان من هذه الكوابيس الجنائية، يدرس مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس المطالبة بالعقوبة القصوى، ليصبح D4vd على بعد خطوات قليلة من حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة أو الوقوف أمام عقوبة الإعدام!

ويمكن القول إنه من زرقة الشاشات والبيانو الموسيقي إلى صندوق أمازون وصندوق التسلا.. ظن المغني الشاب أنه صمم الخطة الكاملة لإخفاء جثتها، قبل أن تتحول كل قطعة محجوزة داخل سيارته إلى دليل يقرّبه من حكم الإعدام.