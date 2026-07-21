دخل الفنان المصري أحمد ماهر في أزمة مع نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، بعد تصريحاته الأخيرة حول كواليس اختيار بطل مسلسل (رأفت الهجان)؛ التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

النقابة تطالب بالأدلة

وفي المقابل، ردت نقابة المهن التمثيلية ببيان رسمي أكدت فيه أن اختيار أبطال الأعمال الفنية يتم وفق معايير فنية ومهنية، رافضة ما تضمنته تصريحات أحمد ماهر ومطالبة إياه بتقديم أدلة تثبت صحة ما ذكره.

تلويح بإجراءات قانونية

وشددت النقابة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة في حال عدم تقديم مستندات أو إثباتات تدعم روايته، مؤكدة حرصها على حماية تاريخ الفن المصري ورموزه من أي روايات غير موثقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة بعدما خرج أحمد ماهر في تصريحات تلفزيونية، وقال إن بطولة مسلسل (رأفت الهجان) سحبت في البداية من الفنان محمود عبد العزيز قبل أن تعود إليه لاحقًا، مدعيًا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك تدخل لإعادتها إليه أثناء وجود الأخير في السعودية؛ وهي الرواية التي نفتها نقابة المهن التمثيلية بشكل قاطع.

ويصنّف (رأفت الهجان) ضمن أشهر الأعمال الوطنية في الدراما المصرية، إذ استند إلى قصة مستوحاة من ملف رفعت الجمال، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه ولا يزال يحظى بإقبال جماهيري عند إعادة بثّه، والعمل من بطولة محمود عبد العزيز وتأليف صالح مرسي وإخراج يحيى العلمي.

تكريم أحمد ماهر

وعلى صعيد آخر، يُكرّم مهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في دورته التاسعة عشرة، الفنان أحمد ماهر؛ تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته في المسرح المصري، التي امتدت لعقود وأسهمت في إثراء الحركة المسرحية.