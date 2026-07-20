اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الإثنين) طهران بترهيب اثنين من موظفي سفارة بلاده.



وقال بارو على حسابه في «إكس»: «في ليلة الأحد، تعرض موظفان في سفارة فرنسا في إيران لهجوم ترويع شديد الخطورة من قبل خدمات الأمن الإيرانية، في انتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية التي يتمتعان بها»، مضيفاً: «احتجزا دون مبرر لعدة ساعات، وخضعا للاستجواب، وبالنسبة لأحدهما تعرض للإساءة الجسدية، وقد تمكّنا أخيراً من العودة إلى السفارة، حيث هم الآن في أمان في انتظار عودتهما إلى فرنسا خلال الساعات القليلة القادمة».



وأشار إلى أن «هذا الهجوم أكثر صدمة؛ لأن هذين الموظفين يدعمان برامجنا لمساعدة المجتمع المدني، خصوصاً الفنانين والعلماء الإيرانيين»، لافتاً إلى أنه أثنى عليهما لشجاعتهما في أداء مهمتهما «التي تضع فرنسا في طليعة دعم الشعب الإيراني الذي لن نتركه».



وتوعد وزير الخارجية الفرنسي برد على إيران قائلاً: «لقد أبلغت وزير الخارجية الإيراني أن هذا الانتهاك الجسيم وغير المقبول لسلامة موظفينا لن يمر دون عواقب».



من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء فارس بمقتل ضابط بوحدة الدفاع الجوي الإيرانية في الهجوم الأمريكي على مدينة تبريز فجر اليوم.



من جهة أخرى، أعلنت محافظة فارس الإيرانية أن غارة معادية استهدفت منطقة في مدينة شيراز وأنه لا خسائر بالأرواح.