قام وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مساء اليوم بزيارة إلى محافظة دهوك في جمهورية العراق للاطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية المقررة يوم الخميس 13 أغسطس القادم على ملعب نادي دهوك، التي ستجمع بين نادي دهوك العراقي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية ونادي الريان القطري بطل النسخة الثانية من البطولة.



وترأس الوفد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي، حيث أجرى جولة ميدانية في ملعب نادي دهوك واطلع من خلالها على أرضية ومرافق الملعب إلى جانب المتطلبات الإعلامية والبث التلفزيوني ومعايير الأمن وأنظمة السلامة، وذلك للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة لاستضافة المباراة.



بعد ذلك عقد الوفد اجتماعًا مع مسؤولي نادي دهوك العراقي استعرض خلاله آخر التحضيرات المتعلقة بالمباراة وناقش الجوانب التنظيمية واللوجستية وآليات التنسيق بين مختلف اللجان بما يضمن إقامة الحدث وفق أعلى المعايير المعتمدة.



من جانبه أكد رئيس نادي دهوك العراقي عبدالله جلال حرص النادي التام على إنجاح استضافة مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية، مشيرًا إلى تسخير جميع الإمكانات لإخراج الحدث بالصورة التي تليق بأهميته، كما شدد على الالتزام الكامل بمتطلبات ومعايير اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والعمل على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية بما يضمن إقامة المباراة على الوجه الأمثل وبطريقة تعكس المكانة المتميزة للبطولة.



وفي ختام الزيارة أشاد وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بمستوى الاستعدادات التي لمسها على أرض الواقع، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل نادي دهوك والجهات المعنية، ومعربًا عن ثقته في قدرة المدينة على استضافة مباراة تليق بمكانة كأس السوبر الخليجي للأندية، كما أكد أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز تنافسية الأندية الخليجية وتطوير مسابقات الاتحاد إلى جانب ترسيخ الروابط الرياضية بين دول المنطقة.



وتمثل هذه النسخة المستحدثة من كأس السوبر الخليجي للأندية محطة مهمة في تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الخليجية، إلى جانب ما يُتوقع أن تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع على مستوى المنطقة.