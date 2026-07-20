تتجه أنظار عشاق الملاكمة حول العالم إلى محافظة جدة التي تستضيف يوم 25 يوليو الجاري حدث «The Comeback» العالمي، في حدث رياضي مرتقب يجمع نخبة من أبرز الملاكمين المحترفين، يتقدمهم البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، ضمن سلسلة من النزالات الدولية التي تعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة رئيسية لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.



ويُقام الحدث في «جدة سوبر دوم» ضمن برنامج يمتد 4 أيام، يشمل استقبال الملاكمين، والمؤتمر الصحفي الرسمي، وفعاليات الوزن، وصولًا إلى ليلة النزال الرئيسية التي تتضمن 13 مواجهة احترافية بمشاركة أبطال ومواهب صاعدة من مختلف دول العالم.



وتحظى المواجهة الرئيسية بين جوشوا وبرينغا باهتمام واسع، إذ تُمثل عودة مهمة للملاكم البريطاني أنتوني جوشوا إلى الحلبة في مواجهة يسعى من خلالها لاستعادة موقعه بين كبار الوزن الثقيل والاقتراب مجددًا من المنافسة على الألقاب العالمية، فيما يدخل الألباني كريستيان برينغا النزال بسجل احترافي مميز وطموح لمواصلة صعوده في تصنيفات اللعبة العالمية.



وتتضمن البطاقة الرئيسية عددًا من النزالات على ألقاب عالمية وقارية، إلى جانب مشاركة مواهب سعودية واعدة، من بينها الملاكمان محمد العقل وزياد المعيوف، في خطوة تعكس تطور رياضة الملاكمة في المملكة واتساع قاعدة الممارسين والمحترفين فيها.



ويأتي الحدث امتدادًا لسلسلة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، واستقطاب أبرز المنافسات العالمية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ويعزز مكانة جدة على خريطة الأحداث الرياضية الكبرى.



ومن المتوقع أن يستقطب الحدث حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا من داخل المملكة وخارجها، في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة الملاكمة عالميًا، وما تمثله المواجهة الرئيسية من أهمية على مستوى الوزن الثقيل خلال عام 2026.