أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الإثنين) بدء عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وذلك وفقاً للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان.



وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة المهمة تعد نتيجة مباشرة للمناقشات التي جرت الأسبوع الماضي في روما بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الطرفين لتنفيذ هذا الإطار وتحقيق نتائج ناجحة.

في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم (الثلاثاء).



بدوره، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.



وأعرب بري عن أمله في أن «يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها»، مبيناً أن ما يهمه هو «الوصول بالفعل إلى حل حقيقي».



وتوجّه الرئيس اللبناني عون إلى واشنطن، السبت الماضي، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي، والتقى أمس وزير الخارجية ماركو روبيو، على أن يستقبله الرئيس ترمب غداً (الثلاثاء) في البيت الأبيض.



ويأتي اجتماع الثلاثاء في لحظة حاسمة بالنسبة للبنان، إذ تحتل إسرائيل مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب ضربات إسرائيلية، بينما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الحزب.



وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد قالت في وقت سابق اليوم إن انفجاراً ضخماً وقع في بلدة كفرتبنيت وهزّ منطقة النبطية، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقف خلفه.



وأوضحت الوكالة أن الانفجار ناجم عن عملية تفجير ضخمة قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت، وأن سحب دخان كثيفة تصاعدت من البلدة وشوهدت من مسافات بعيدة.