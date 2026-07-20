نوه رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان الممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان ريتشارد كراودر بجهود المملكة العربية السعودية الإنسانية المبذولة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لنجدة المتضررين في السودان، مشيداً بالأداء المهني المتطور للمركز وفرقه الإغاثية الميدانية حول العالم.



آفاق العمل الإنساني



جاء ذلك خلال لقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بكراودر في مقر المركز بالرياض اليوم. وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وآفاق العمل الإنساني في السودان.