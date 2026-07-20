دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الخطة التشغيلية لموسم العمرة والزيارة لعام 1448 بالمسجد النبوي، إيذانًا بانطلاق منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإثرائية، تهدف إلى الارتقاء بتجربة قاصدي المسجد النبوي.



تعزيز جودة الخدمات



وأكد السديس أن الخطة التشغيلية ترتكز على تعزيز جودة الخدمات الدينية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز التكامل بين الوكالات والإدارات، بما يواكب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزائرين، ويسهم في إثراء تجربتهم الدينية داخل المسجد النبوي.



وأوضح أن الخطة تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات الإثرائية والدعوية والتوعوية، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات الدينية، بما يحقق مستهدفات القيادة الرشيدة في العناية بالحرمين الشريفين، ويعزز رسالة المسجد النبوي العلمية والدعوية، ويثري تجربة المعتمرين والزائرين من مختلف أنحاء العالم.