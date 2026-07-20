أسقطت القوات المسلحة الأردنية اليوم (الإثنين) ثلاثة صواريخ أُطلقت من إيران استهدفت أراضي المملكة.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، هذه الليلة، ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة، موضحاً أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».



وذكر المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.



ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.



وفي سياق آخر، قالت وزارة الداخلية البحرينية: «تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».



وفي العراق، نقلت قناتا «العربية» و«الحدث» عن مصدر أمني عراقي قوله إنه تم إسقاط مسيّرة محملة بمتفجرات قرب قاعدة الحرير الجوية في أربيل.



من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مومني، إن التطورات الإقليمية ستكون ضمن النقاش مع المسؤولين الباكستانيين خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية، إسلام آباد.



والتقى وزير الداخلية الإيراني اليوم في إسلام آباد نظيره الباكستاني محسن نقفي، لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية في باكستان.