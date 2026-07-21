لم تمر 24 ساعة على إسدال ستار نهائي كأس العالم 2026، حتى فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقاً ضد عدد من لاعبي «التانغو» في أعقاب أحداث نهائي كأس العالم، بعد اعتدائهم على نجوم إسبانيا عقب تتويجهم بالمونديال.



وشهدت نهاية المباراة اشتباكات بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا، وامتدت إلى ما بعد صافرة الحكم.



سوء سلوك



من جانبها أوضحت صحيفة «skysports» أن الفيفا سيفتح تحقيقاً تأديبياً في الحوادث التي تورط فيها عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد نهائي كأس العالم ضد إسبانيا.



وسيراجع الاتحاد تقارير الحكام ولقطات المباراة قبل اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات.



ومن بين الحوادث التي سيتم التحقيق فيها، يبرز طرد لياندرو باريديس لسوء السلوك بعد صافرة النهاية، إثر تورطه في شجار مع لاعبين إسبان خلال احتفالات التتويج، وعلى رأسهم غافي.



كما سيُجرى تحقيق في تصرفات ناهويل مولينا، الذي حرّض رودري على لكمة خلال الاحتفال، وتورط المدرب المساعد روبرتو أيالا المزعوم في المشاجرات بدفعه داني أولمو.



إضافةً إلى الاشتباكات، سيقيّم الفيفا سلوك الوفد الأرجنتيني خلال مراسم تسليم الكأس، فقد أدار عدد من اللاعبين ظهورهم بينما رفعت إسبانيا كأس العالم، وهي لفتة أثارت جدلاً واسعاً.



في الوقت الحالي، لم يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أي عقوبات محتملة، وسينتظر استكمال الإجراءات التأديبية قبل إصدار قرار رسمي، في غضون أسابيع.