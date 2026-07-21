«يكفي حماقة.. يكفي مقارنات»، هذا ما تفوه به جونيور مارادونا، ابن الأسطورة التاريخية لكرة القدم العالمية والأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، بسبب المقارنات المستمرة بين والده وبين القائد الحالي ليونيل ميسي.



وقال جونيور في تصريحات إعلامية لموقع «tribuna»: حتى لو فاز ميسي بعشرة كؤوس عالم، فلن يتغير شيء، فالمقارنة بين والدي وميسي أصفها بـ«حماقة كبيرة»، مشيراً إلى أن ميسي نفسه سبق أن وصف مارادونا بأنه «الرقم واحد».



وجاءت تصريحات نجل مارادونا بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، إذ أشاد بما قدمه منتخب «التانغو» طوال البطولة، معتبراً أن الروح الجماعية والشخصية القوية للفريق كانتا من أبرز أسباب الوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.