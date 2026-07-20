نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم (الإثنين) من هبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 50-59 كم/ساعة، على محافظات جدة، والقنفذة، ورابغ، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.



وفي نجران يتوقع أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة تصل سرعتها إلى 50-59 كم/ساعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية 1-3 كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة حتى الساعة السابعة مساءً.



والحالة ذاتها في منطقة تبوك، إذ تشهد أملج والوجه رياحا نشطة تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ساعة وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً.



كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة تصل درجتها 47 - 48 درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها 50 - 59 كم/ساعة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية 1 - 3 كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.