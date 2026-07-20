يستهدف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تدريب وتأهيل 3 آلاف شاب وشابة عبر برامج مبتدئة بالتوظيف في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات اللوجستية والمحاسبة، جاء ذلك بعد توقيع «هدف» اتفاقية مع أكاديمية التعلّم، لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مبتدئ بالتوظيف، وقعها مدير عام الصندوق تركي الجعويني، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية التعلّم خالد الدوسري.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتسويق والمبيعات، والسلامة والصحة المهنية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والمحاسبة، والضرائب، والتأمين، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات المهنية والمعارف التطبيقية المطلوبة.

وتؤكد الاتفاقية مواصلة التعاون بين الجانبين لتقديم برامج تدريب وتأهيل نوعية، تستهدف إعداد كفاءات وطنية مؤهلة بمهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز التوظيف والإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.