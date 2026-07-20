كشف برنامج جودة الحياة أن مبادرات البرنامج ساهمت بقيمة 78 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستهدف البالغ 77.1 مليار ريال حتى عام 2025، كما بلغت مساهمة البرنامج في الإيرادات غير النفطية 20.6 مليار ريال، متجاوزةً المستهدف البالغ 9.65 مليار ريال.



وأوضح البرنامج في تقريره السنوي أن المساهمة في الاستثمار غير الحكومي وصلت إلى 21.8 مليار ريال حتى نهاية عام 2025، متجاوزةً 10.9 أضعاف خط الأساس في عام 2018.



وفي ما يتعلق بالتوظيف، نجح البرنامج في استحداث 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025، بزيادة سنوية تُقدّر بـ6.35% مقارنة بالعام السابق.



استقبال 32 مليون سائح



وذكر التقرير أن قطاعات البرنامج شهدت نمواً لافتاً انعكس على زيادة مساهمة مبادراته في المحتوى المحلي، حيث تجاوزت المستهدف المقدر بـ37%، محققةً 44% حتى نهاية عام 2025.



وأوضح أن قطاعات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والترفيه شهدت نمواً لافتاً في الفعاليات والبنية التحتية والمشاركة المجتمعية؛ حيث استقبلت الوجهات السياحية السعودية خلال موسم صيف السعودية وحده أكثر من 32 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 26%، فيما وصل إجمالي الإنفاق السياحي إلى نحو 53.2 مليار ريال، بنمو قدره 15%.