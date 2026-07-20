تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) في الأسبوع الثالث من شهر يوليو للعام 2026 من إزالة 1786 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 70 لغماً مضاداً للدبابات، و23 لغماً مضاداً للأفراد، و1688 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.



وأزال فريق «مسام» في محافظة عدن 11 لغماً مضاداً للأفراد و22 لغماً مضاداً للدبابات و957 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة بمدينة عدن، و10 ذخائر غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ولغماً واحداً مضاداً للدبابات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و12 لغماً مضاداً للأفراد و589 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.



تعزيز سلامة المدنيين



في مديرية ميدي بمحافظة حجة، أزال الفريق 46 لغماً مضاداً للدبابات و99 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة أزال ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي محافظة تعز أزال الفريق لغماً واحداً مضاداً للدبابات بمديرية المخاء، و20 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صالة.



وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يوليو حتى الآن إلى 4286 لغماً، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» إلى 575,411 لغماً، بعد أن زُرعت عشوائياً في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.



وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يعزز سلامة المدنيين، ويُسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.