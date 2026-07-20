عندما قال الدكتور ماجد الفياض، بثقة العالم المتمكن في قمة «مستقبل الصحة» في واشنطن، إن التحول الذي يشهده القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية القديرة يرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً للأنظمة الصحية المرنة والمبنية على الابتكار، وأن هذا التحول يمتد إلى مجالات العلاج الجيني والخلايا الجذعية، حيث تتخذ المملكة خطوات جريئة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للعلاجات الحيوية المتقدمة، كان يعي هذا الكلام وواثقاً منه، مرتكزاً على سياج الرؤية التي أكدت على امتلاك المعرفة قبل امتلاك الموارد، وأن المملكة أحد أبرز صنّاع التحول العلمي والطبي على مستوى العالم متجاوزة دورها التقليدي إلى إنتاج المعرفة الطبية، وابتكار معايير سريرية جديدة يمكن أن تعيد تشكيل الممارسة الطبية العالمية.

قبل أيام عشنا إنجازاً جديداً حققه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة في تطوير وتطبيق أول بروتوكول سريري في العالم يعتمد على خوارزمية تنبؤية دقيقة لتقدير كمية الخلايا الجذعية المتوقع جمعها من كل متبرع، ما أسفر عن تحقيق نتائج غير مسبوقة في تاريخ زراعة الخلايا الجذعية عالمياً

بنسبة نجاح بلغت 100% لدى المتبرعين الذكور في جمع الخلايا الجذعية من الجلسة الأولى، بينما بلغت نسبة النجاح 94.9% على مستوى جميع المتبرعين، مع الاستغناء الكامل عن الحاجة إلى الجلستين الثالثة والرابعة، وهو ما لم تستطع البروتوكولات العالمية السابقة تحقيقه، ليسجل عالمياً باسم المملكة العربية السعودية، مما يعني الانتقال من أسلوب يعتمد على المحاولة والتكرار إلى أسلوب يقوم على التنبؤ العلمي الدقيق والتخطيط المسبق، أحد ملامح الطب الحديث، حيث تتحوّل البيانات والخوارزميات إلى أدوات تساعد الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل قبل بدء العلاج.

فالابتكار الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير بروتوكول علاجي، وإنما في بناء منظومة تعتمد على الذكاء التحليلي والخوارزميات التنبؤية، بما يسمح للطبيب بمعرفة كمية الخلايا المتوقع جمعها قبل بدء الإجراء بدقة عالية.

القرار الطبي لم يعد يعتمد فقط على الخبرة السريرية، بل أصبح مدعوماً بتحليل علمي دقيق يقلل هامش الخطأ ويرفع كفاءة العلاج. وهذا يمثل أحد ملامح الطب الحديث، حيث تتكامل المعرفة الطبية مع علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لإنتاج أفضل النتائج العلاجية.

أثر هذا الابتكار يمتد إلى البعد الإنساني، حيث يحفظ كرامة المتبرع ويعزز سلامته.

على مدى عقود طويلة، كان كثير من المتبرعين يضطرون إلى العودة عدة مرات لاستكمال جمع الخلايا الجذعية، وما يصاحب ذلك من إرهاق جسدي ونفسي، وآثار جانبية، واحتمالات التنويم بالمستشفى.

البروتوكول السعودي الجديد نجح في تقليل هذه المعاناة، وخفض الحاجة إلى تكرار جلسات الجمع، وتقليل جرعات أدوية التحفيز، والحد من المضاعفات المحتملة، لتصبح تجربة التبرع أكثر أماناً وإنسانية وكفاءة.

وإذا كان المتبرع هو المستفيد الأول، فإن المريض يبقى الرابح الأكبر من هذا الإنجاز. فمرضى سرطانات الدم وأمراض نخاع العظم يعيشون سباقاً مع الزمن، إن تأخر الحصول على الخلايا الجذعية قد يؤثر بصورة مباشرة في فرص نجاح العلاج.

فجمع الخلايا من الجلسة الأولى يختصر الزمن، ويُسرّع عملية الزراعة، ويمنح المرضى فرصة أفضل لتلقي العلاج في الوقت المناسب، وهو ما ينعكس على نسب التعافي وجودة الحياة.

التخصصي برعاية وتوجيه صاحب الرؤية الأمير محمد الخير لم يعد مجرد مؤسسة تقدّم العلاج، بل أصبح مؤسسة تصنع المعرفة الطبية.

هذا الإنجاز لم يبقَ داخل جدران المستشفى، بل نُشر في مجلة Blood Global Hematology التابعة للجمعية الأمريكية لأمراض الدم باعتباره بحثاً علمياً أصيلاً، ما يمنحه قيمة علمية دولية، ويجعل نتائجه قابلة للتقييم والتطبيق حول العالم.

يأتي هذا النجاح امتداداً لمسيرة طويلة من التميّز، والريادة في مجالات زراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والطب الجينومي، والعلاجات الخلوية، والأبحاث الطبية المتقدمة، وثمرة مباشرة لرؤية المملكة التي جعلت البحث العلمي والابتكار الصحي ضمن أولوياتها الإستراتيجية، وأن الاستثمار في الإنسان، وفي مراكز الأبحاث، هو الطريق الحقيقي لبناء اقتصاد المعرفة.

المملكة اليوم تنتقل من استيراد المعرفة إلى تصديرها، إذ تقدّم للعالم بروتوكولاً سريريّاً جديداً، وخوارزمية مبتكرة، ومعياراً علاجيّاً ليكون مرجعاً دوليّاً في مراكز زراعة الخلايا الجذعية.

هذا هو التحول الحقيقي؛ أن تنتقل الدولة من موقع المتلقي إلى موقع المنتج، ومن استهلاك المعرفة إلى صناعتها، ومن متابعة التطورات الطبية إلى قيادتها.

ما أنجزه التخصصي في جدة ليس مجرد نجاح لمؤسسة طبية، بل هو نجاح لوطن آمن بأن الاستثمار في العلم هو الاستثمار الأكثر بقاءً، وأن الريادة الحقيقية بما تنتجه العقول من معرفة رصينة، وما تقدمه من ابتكارات تُغيِّر حياة البشر، وترسم مستقبل الطب، وتضع اسم المملكة في طليعة الدول التي تصنع المعرفة الطبية وتُسهم في توجيه مسارها العالمي.