تحولت رحلة تنزه وسط الطبيعة في ولاية ألاسكا إلى لحظات من الرعب، بعدما وجد ثلاثة متنزهين أنفسهم في مواجهة مباشرة مع دب أشيب ضخم أثناء بحثه عن سمك السلمون داخل محمية للحياة البرية.

وأثناء عبورهم ممراً ضيقاً، فوجئ المتنزهون بالدب يظهر أمامهم على مسافة قريبة للغاية، ليصبح الهروب مستحيلاً في ظل ضيق المسار وعدم وجود منفذ آمن، ما وضعهم في موقف شديد الخطورة استمر لعدة لحظات حبست الأنفاس.

واعتمدت المجموعة على تعليمات السلامة التي تلقوها قبل بدء الرحلة، فحافظوا على هدوئهم، وتحدثوا بصوت ثابت إلى الدب، بينما تراجعوا ببطء لإفساح المجال أمامه، متجنبين أي حركة مفاجئة قد تدفعه إلى الهجوم.

وأظهر مقطع فيديو وثّق الواقعة الدب وهو يقترب لمسافة قصيرة جداً من المتنزهين، فيما واصلوا تنفيذ إرشادات السلامة بدقة، حتى تمكن الحيوان من المرور عبر الممر دون أن يبدي أي سلوك عدائي.

وأكد المتنزهون أنهم كانوا على دراية بوجود الدببة في المنطقة، بعدما شاهدوا آثارها خلال الرحلة، إلا أن المواجهة المباشرة مع دب أشيب كانت تجربة مختلفة تماماً، فرضت عليهم التصرف بهدوء وسط أجواء من الخوف والترقب.

وبعد دقائق عصيبة، واصل الدب طريقه مبتعداً عن المجموعة، لتنتهي المواجهة دون إصابات، في مشهد وصفه المتنزهون بأنه من أكثر التجارب التي مروا بها إثارة ورعباً.