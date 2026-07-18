تُعلن نتائج القبول الجامعي غداً (الأحد)، على أن يستمر تأكيد القبول حتى نهاية الثلاثاء 21 يوليو 2026.

وأوضحت منصة «قبول» أن اختيار تأكيد الرغبة يتيح للطالب الدخول في مرحلة الفرص المتبقية، مع إمكانية الاستفادة أيضاً من مرحلة استمرارية الفرص المتبقية، فيما يؤدي اختيار عدم تأكيد الرغبة إلى حرمان الطالب من الاستفادة من مرحلة الفرص المتبقية مع بقائه مؤهلًا للاستفادة من مرحلة استمرارية الفرص المتبقية.

وفي الوقت ذاته، نوهت «قبول» إلى تبقي يومين على انتهاء فترة ترتيب وإضافة الرغبات، ودعت الطلاب والطالبات إلى مراجعة طلباتهم والتحقق من توافق الرغبات المسجلة مع طموحاتهم الأكاديمية قبل انتهاء المهلة المحددة بما يضمن تعزيز فرصهم في الحصول على التخصصات المناسبة.

يشار إلى أن أكثر التخصصات استيعاباً للطلاب والطالبات في القبول الجامعي كل عام هي تخصصات إدارة الأعمال، علوم الحاسب وتقنية المعلومات، ثم الهندسة بمختلف تخصصاتها، التخصصات التربوية، المحاسبة، والقانون، ثم التخصصات الصحية المساندة، وهناك ذات الطاقة الاستيعابية محدودة مثل الطب وطب الأسنان، التي تخضع لمنافسة أعلى وشروط قبول أكثر صرامة.