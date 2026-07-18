وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 275 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مدينة خان يونس بقطاع غزة، ليستفيد منها 1,650 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلال الخير الهادف إلى دعم الأمن الغذائي في القطاع.

وتأتي المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة، ومساندة صمودهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.