أصيب عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين اليوم، أثناء التعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بالكويت عقب هجمات إيرانية.

وأفادت قوة الإطفاء العام الكويتية، بأن 5 فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي تشارك في السيطرة على الحريق في الموقع الأول والذي نجم عنه عدد من الإصابات، في حين تشارك 3 فرق أخرى بالموقع الثاني.

وشهدت الكويت منذ الليلة الماضية عدداً من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية القادمة من إيران، تصدّت لها منظومات الدفاع الجوي الكويتي، فيما أسفرت إحدى هذه الهجمات عن استهداف محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه.