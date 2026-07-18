أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي القبض على أفراد الخلية المتورطة بمقتل مراسل قناتي «العربية/الحدث» محمد عيضة. وأكد العليمي، أمس الجمعة، أن أعضاء الخلية المتورطة بمقتل عيضة سيحالون للمحاكمة الأسبوع القادم.



وقتل عيضة في 25 يونيو إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.



ولد محمد عيضة عام 1986 في مديرية شرعب بمحافظة تعز، وهو أب لولد و3 بنات.



بدأ مسيرته المهنية في صنعاء مصوراً تلفزيونياً لدى قناة «السعيدة» اليمنية، ثم عمل مع قناة «الحرة».



وفي أواخر عام 2018، تعرض للملاحقة ومحاولة الاعتقال من قبل مسلحين في صنعاء، بعدما اقتحموا منزله وتسببوا في ترويع أسرته ونهب ممتلكاته، ما دفعه إلى مغادرة صنعاء والانتقال إلى عدن، قبل أن يلتحق لاحقاً بالعمل مع «العربية» ويستقر في مدينة المكلا لمتابعة مهماته.



عمل مصوراً ومراسلاً متعاوناً مع «العربية» منذ عام 2019، إذ تولى تغطية أبرز الأحداث والتطورات السياسية والتنموية والأمنية في مناطق شرق اليمن، من ساحل ووادي حضرموت والصحراء وصولاً إلى محافظة المهرة.



وكان العليمي وجه بتشكيل لجنة عليا مشتركة للتحقيق في ملابسات اغتيال عيضة.



وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، بهدف كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها.



وأكد العليمي في بيان أن «الدولة لن تدخر جهداً في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية ومن يقف وراءها». وقال إن «الصحفي بشبكة العربية محمد عيضة كان ينقل الحقيقة من اليمن بمهنية وشجاعة».