أعلنت السلطات الروسية مقتل 7 عمال وإصابة العشرات في هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة على مستودع، في حين تسبّب هجوم آخر في اندلاع حريق في مستودع للنفط في منطقة العاصمة موسكو. وشنّت القوات الروسية هجمات على مدينتين أوكرانيتين على البحر الأسود، في «استنزاف متبادل»، مع تعثّر مسار المفاوضات.



وأعلن حاكم منطقة تامبوف إيفجيني بيرفيشوف، أن 25 شخصاً أصيبوا بجروح بعد أن اصطدمت طائرات مسيرة أوكرانية بمستودع مملوك لشركة (وايلدبيريز)، أكبر متجر للتسوق عبر الإنترنت في روسيا، في مدينة كوتوفسك على بعد حوالى 475 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو.



وكتب بيرفيشوف على تطبيق تيليغرام «لقي سبعة كانوا يعملون في النوبة الليلية حتفهم على الفور»، مضيفاً أن الدفاعات أسقطت 28 طائرة مسيرة في أثناء اقترابها.



وأضاف: «لو كانت المسيرات بلغت أهدافها لكان عدد الضحايا المدنيين أكبر بكثير»



فيما قال أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو إن 24 شخصاً، أصيبوا بجروح إثر هجوم بطائرات مسيرة على مستودع آخر تابع لشركة وايلدبيريز في مدينة إلكتروستال، الواقعة شرقي موسكو.



وأضاف فوروبيوف أن حطام المسيرات المتساقط تسبب في اندلاع حريق في مستودع للنفط في مدينة نوجينسك الواقعة أيضاً في منطقة موسكو.



في سياق آخر، قال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، عندما شنت روسيا هجمات على مدينتين أوكرانيتين على البحر الأسود، الجمعة، في وقت تمارس فيه موسكو ضغوطاً مكثفة على مسارات التجارة الرئيسية لأوكرانيا.



وذكر ممثلو ادعاء في المنطقة أن هجوماً شنته روسيا بطائرات مسيرة على البنية التحتية لميناء مدينة ميكولايف بجنوب البلاد ألحق أضراراً بثلاث سفن مدنية ترفع أعلاماً أجنبية.



وأضافوا أن إحدى هذه الغارات أسفرت عن سقوط أوكرانيين كانا على متن سفينة أجنبية.



وقال مسؤولون محليون إن رجلاً آخر لقي حتفه، في هجوم روسي على أوديسا، أكبر موانئ أوكرانيا.



وتشن روسيا هجمات متكررة على شرايين التصدير البحرية الأوكرانية خلال الحرب، وارتفعت وتيرة هذه الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية وركزت على الموانئ العميقة التي تتعامل مع معظم شحنات الحبوب وغيرها من البضائع المهمة لاقتصادها في زمن الحرب.



وواصلت أوكرانيا حملتها الرامية إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية للجيش الروسي وعزل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وقال قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية روبرت بروفدي، إن أوكرانيا ضربت 12 سفينة روسية أخرى في البحر الأسود الجمعة.



وأضاف أن ذلك رفع العدد الإجمالي للسفن التي تعرضت للقصف هذا الشهر في بحر آزوف والبحر الأسود إلى 159 سفينة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية ضربت 24 سفينة يستخدمها الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي.