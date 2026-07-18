واصلت إيران اعتداءاتها السافرة، اليوم (السبت)، على الكويت والبحرين والأردن، واستهدفت هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة عدداً من المواقع، دفعت السلطات إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وإطلاق صفارات الإنذار، بينما أُغلقت الأجواء الكويتية وأُعيدت جدولة معظم الرحلات الجوية.



وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرّض أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي لاعتداءات إيرانية غاشمة متكررة نتجت عنها خسائر مادية جسيمة مع وقوع بعض الإصابات، مؤكدة إسعاف المصابين وإخلاء الموقع. وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه جارٍ التعامل مع الاعتداء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأفادت قوة الإطفاء العام بأنها تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بعد استهدافهما بهجمات إيرانية.وذكرت أن الحادث الأول أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين رجال الإطفاء وأحد العاملين أثناء مكافحة الحريق وتم إخلاء الموقع ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة.



وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في البلاد ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية.



وأضافت أن الهجمات جاءت «إثر العدوان الإيراني»، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات.



وبالتزامن مع التطورات الأمنية، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد إغلاق المجال الجوي، في خطوة احترازية هدفت إلى ضمان سلامة حركة الطيران، وسط استمرار عمليات الدفاع الجوي واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة.



فيما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف محطة أخرى للكهرباء وتحلية المياه، مشيرة إلى أن الهجوم الإيراني أسفر عن اندلاع حريق وتضرر مكونات محطة الكهرباء.



وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثالثة خلال ساعات، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتوجه إلى أقرب مكان آمن واتباع تعليمات السلامة. وجاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية.



وفي الأردن، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو الأراضي الأردنية. وأوضح أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي التعامل مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وتأمينها وفق الإجراءات المعتمدة.